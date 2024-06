Comer, beber e passear em Alijó. No alto é que está a virtude

“Cheira a Favaios”, refuta Manuela Fernandes, quando nos ouve dizer “cheira a pão quente”. Pela energia que ainda ia acusando, de volta das pás e a atender os clientes, ninguém diria que já levava com seis horas de trabalho no corpo. “Começámos a amassar às 5h”, testemunhava a padeira de 74 anos, mais conhecida como Manuela “Barriguda”. Com a ajuda da filha Assunção, naquela manhã estava a cumprir um dia normal de trabalho na sua padaria, assegurando a cozedura e venda de “uns 400 a 500 pães”. “Ao fim-de-semana, têm de ser mais”, atirava a mulher que só tem direito a descansar “aos domingos e dias santos”. Tudo para que não falte o alimento à clientela que já não passa sem aquele pão tradicional. “Só leva farinha, água, sal e fermento de padeiro”, afiança esta padeira que já contabiliza mais de 50 anos de profissão. Começou aos sete, com os pais, e hoje é a “mais antiga” da aldeia de Favaios.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt