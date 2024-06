Sondagem à boca da urna dá vitória a coligação de centro-esquerda nos Países Baixos

Coligação dos sociais-democratas com a esquerda ecologista conseguirá oito lugares no Parlamento Europeu, à frente do PVV de Geert Wilders, que venceu as legislativas no ano passado.

Os Países Baixos foram, na quinta-feira, a primeira nação a votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Os resultados só serão divulgados no domingo, dia em que se realizam a maioria das votações, mas uma sondagem à boca da urna indica uma vitória da coligação que reúne o GroenLinks, da esquerda ecologista, e o Partido Trabalhista, de centro-esquerda (conhecida pela sigla neerlandesa GL/PvdA)

Na sondagem divulgada pela televisão neerlandesa NOS, a coligação de centro-esquerda terá obtido oito lugares, o maior número de assentos no Parlamento Europeu, superando o partido da direita radical PVV, vencedor das eleições legislativas de Outubro de 2023, que ganhou seis deputados face a 2019, terminando em segundo com sete eurodeputados eleitos.

Os resultados só serão conhecidos na noite de domingo, mas os líderes partidários celebraram os números avançados pela sondagem. Geert Wilders, líder do PVV, disse que este era "um sinal muito positivo e também um sinal para as elites em Bruxelas de que as coisas vão mudar".

"Muitos dos eleitores neerlandeses disseram hoje que querem uma União Europeia diferente e um Estado-nação mais forte. Não a mais transferência de poderes para a Europa, mas exactamente o contrário", afirmou Wilders.

Já Bas Eickhout, candidato principal da lista GL/PvdA e dos Verdes na Europa, afirma que a "narrativa da ascensão da extrema-direita foi derrotada nos Países Baixos".

"É claro que ainda está apertado, mas ganhámos. Uma coligação progressista ganhou nos Países Baixos", disse ainda Eickhout

Frans Timmermans, ex-vice presidente executivo da Comissão Europeia e figura-chave do PvdA, saudou a subida dos partidos europeístas nas eleições.

"Se olharmos para o nosso desempenho, para o desempenho do CDA (cristãos democratas), para o ganho do D66 (partido liberal social), para a vitória do Volt (partido pan-europeísta), vemos que os partidos que são a favor da Europa, que optam por uma Europa mais forte, tiveram um bom desempenho nestas eleições", afirmou Timmermans.

Segundo a sondagem, o VVD, partido de centro direita do ex-primeiro-ministro neerlandês Mark Rutte, ficou em terceiro lugar com quatro eurodeputados, seguido dos cristãos democratas da CDA e do liberais sociais do D66, ambos com três.

O Fórum para a Democracia, partido de extrema-direita liderado por Thierry Baudet, perdeu o único lugar no Parlamento Europeu. Em sentido contrário, o partido de protesto dos agricultores conhecido pela sigla BBB, ganhou dois eurodeputados.

Irlanda e República Checa votam esta sexta

As eleições para o Parlamento Europeu prosseguem esta sexta-feira na Irlanda e na República Checa, país onde os eleitores poderão votar também no sábado. Na Irlanda, a última sondagem realizada para o jornal The Irish Independent dá como a opção mais popular a dos "Independentes/Outros", superando os partidos estabelecidos. Já o Sinn Féin, partido da esquerda nacionalista irlandesa, passou de 29% nas sondagens publicadas em Maio para 22% nesta última, passando a estar empatado com o Fine Gael, partido de centro-direita.

Na República Checa, as últimas sondagens citadas pela Euronews apontam para uma vitória da Aliança dos Cidadãos Descontentes (ANO, na sigla checa), partido populista de centro-direita do ex primeiro-ministro checo Andrej Babis, seguido da SPOLU, coligação de vários partidos do centro-direita e direita checa.

Esta sexta-feira foi ainda publicada uma sondagem na Hungria, com o partido de direita radical ultraconservador Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán, a obter 50% das intenções de voto. Em segundo, aparece o partido centro-direita Tisza, com 17%, seguido da aliança de partidos sociais-democratas (DK-MSZP-Párbeszéd).