Um português em cada país da UE: porque vão votar nas europeias?

Três perguntas

Procurámos portugueses em todos os países da União Europeia para lhes fazermos três perguntas. O que significa a União Europeia para ti? Qual deve ser a prioridade do Parlamento Europeu? E, em cada país, qual é o tema prioritário? As respostas deram-nos um retrato da Europa: as preocupações estão divididas entre as migrações, o ambiente e a defesa conjunta. A facilidade de circulação, acesso ao mercado único e possibilidade de cumprir o “sonho europeu” são alguns dos pontos positivos que mencionaram. Explora as respostas que nos deram neste interactivo.