Tap com nova rota Brasil: Florianópolis

É o 12.º destino da TAP no Brasil e avança já em Setembro: a companhia aérea confirmou esta sexta-feira a estreia de Lisboa-Florianópolis para Setembro.

A capital do estado de Santa Catarina, na região Sul, passará a contar com três ligações semanais à capital portuguesa a partir de 3 de Setembro.

Os voos, a realizar às terça, quintas e sábados, informou a TAP, serão realizados em Airbus A330-200 (269 passageiros, 244 em classe Económica e 25 em Executiva).

Com um tempo estimado de 11h de voo, a rota, diz a empresa em comunicado, vai "permitir continuar a desenvolver a estratégia de diversificação no mercado mais importante da TAP". Um dos objectivos passa por reforçar "junto dos brasileiros a conveniência geográfica de Portugal como porta de entrada para mais de 50 destinos na Europa".

Os bilhetes já estão à venda no site oficial da TAP e agentes, com a companhia a anunciar "preços a partir de 599€ ida-e-volta, com todas as taxas incluídas".

“É uma conquista para Santa Catarina e para os catarinenses, que possuem relações importantes com a Europa", considera o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. "Iremos potencializar ainda mais a experiência turística, recebendo portugueses e todo povo europeu em nossa terra", garante.

"O lançamento do voo para o Estado de Santa Catarina já estava a ser avaliado e estudado há algum tempo", comenta por seu lado Luís Rodrigues, CEO da TAP: "É muito importante termos conseguido antecipar o lançamento desta nova rota para um período em que, devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul e encerramento do aeroporto de Porto Alegre, o Sul do Brasil tanto precisa”.

Apesar da "suspensão dos voos para Porto Alegre", a nova rota permitirá à TAP, destacam em comunicado, "manter o nível de oferta de voos recorde durante o Verão europeu" de e para o Brasil. Pelas contas da TAP são "95 voos semanais, uma média de mais de 13 voos por dia, com saídas de 11 capitais de estados brasileiros".

A TAP liga Lisboa a São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador e, a partir de Setembro, Florianópolis; o Porto conta com ligações a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

Foto Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis Allan Carvalho/PMF

Além de entrada para o estado de Santa Catarina e o Sul, a própria Florianópolis é uma meca turística, apelidada de "Ilha da Magia" e carinhosa tratada por Floripa. Divide-se em duas partes, a ilha costeira e uma pequena península, unidas pela ponte Hercílio Luz, um dos principais cartões-postais do local, como resume o Turismo brasileiuro. Em redor, mais de uma centena de praias nesta área com forte herança e marcas dos portugueses, particularmente açorianos - "na arquitectura, na culinária e nas manifestações culturais e religiosas", indica o Turismo. "Parte da cidade é área de preservação ambiental, com praias cercadas por morros cobertos pela vegetação da Mata Atlântica", destaca-se, não faltando atracções, das lagoas aos "bairros açorianos de Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha, além de fortalezas portuguesas, museus, igrejas e teatros".