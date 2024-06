Porto Beer Fest, quatro dias para experimentar 400 cervejas

Entre os dias 12 e 16 de Junho, o festival de cerveja instala-se nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

De quinta a domingo (entre os dias 2 a 16 de Junho), o Porto Beer Fest instala-se nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, onde promete levar 16 cervejeiras de 12 países mais 31 de vários pontos de Portugal. Ao todo, mais coisa menos coisa, temos quatro dias para experimentarmos 400 cervejas.

Para esta oitava edição, a organização desenvolveu um modelo de implementação de boas práticas ambientais e sustentabilidade ecológica, reciclagem, tratamento e regeneração de resíduos, mobilidade e acessibilidade. Da mesma forma, o festival declara-se pet friendly.

O acesso e circulação no recinto é livre, sendo que para provar e degustar as cervejas basta pagar o acesso à experiência Porto Beer Fest (custo de 5€ que inclui a oferta do copo oficial). A partir deste ano, as cervejas são pagas directamente em cada cervejeiro (cartão bancário, MBway ou através das aplicações cashless em utilização). Para quem preferir, nas caixas centrais existe a possibilidade de fazer carregamentos em cartão próprio do festival.

O valor mínimo de cada cerveja é de 2,5€ com valores médios de 4€/4,5€. Mais informação no site oficial.