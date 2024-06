Filme de Ico Costa seleccionado para a competição do Festival de Marselha

O filme O Ouro e o Mundo, do realizador português Ico Costa, integra a competição oficial do Festival Internacional de Cinema de Marselha (FIDMarseille), que começa no dia 25 deste mês naquela cidade francesa.

A segunda longa-metragem de Ico Costa, rodada integralmente em Moçambique, onde o realizador tem trabalhado em anos recentes, foi seleccionada para a competição internacional.

"O filme acompanha um jovem casal e conta uma história como tantas outras em Moçambique, onde, devido à falta de oportunidades em muitas zonas do país, homens com 20 e poucos anos saem de casa por alguns meses ou vários anos para trabalhar", refere a produtora em nota de imprensa.

O Ouro e o Mundo fará a sua estreia internacional em contexto de festival em Marselha semanas depois de ter sido premiado como Melhor Longa-Metragem Portuguesa no festival IndieLisboa.

Ico Costa explica que este filme com co-produção francesa foi adiado várias vezes por causa da pandemia e que as circunstâncias no terreno acabaram por ditar que fosse feito com "uma equipa pequena e equipamento mínimo".

Na competição internacional está também o filme austríaco It is at this point that the need to write history arises, de Constanze Ruhm, com participação minoritária portuguesa, e a produção brasileira Parque de diversões, de Ricardo Alves Jr.

Nas restantes secções competitivas, há ainda duas co-produções com participação portuguesa: Habits d'Automne, curta-metragem francesa de Yohei Yamakado, e Bienvenidos conquistadores interplanetários y del espacio sideral, longa-metragem colombiana de Andrés Jurado.

O festival de Marselha tinha já anunciado anteriormente que faria a sua abertura oficial com Grand Tour, de Miguel Gomes, distinguido há duas semanas no Festival de Cannes com o prémio de Melhor Realização.

Está prevista ainda uma retrospectiva do cinema do realizador brasileiro Adirley Queirós e da realizadora portuguesa Joana Pimenta.

O festival termina no dia 30.