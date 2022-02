Portugal em Berlim ou o elogio do artesanato

Faz agora mais ou menos uma semana: um filme português saiu de um festival europeu com o prémio máximo. Foi em Roterdão, que decorreu online, e Pedro Neves Marques obteve um dos três prémios da competição Ammodo Tiger Shorts com a curta-metragem Tornar-se um Homem na Idade Média. Pela mesma altura, O Que Resta de Bruno Soares vencia a categoria de curtas do festival de primeiras obras Premiers Plans de Angers. A partir de hoje, sete cineastas representam Portugal no Festival de Berlim, que teve início ontem e se prolongará ate dia 20, regressando a uma fórmula presencial depois de uma edição híbrida em 2021, com a curta By Flávio de Pedro Cabeleira à cabeça na competição Berlinale Shorts.