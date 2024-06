Grand Tour, de Miguel Gomes, abre festival de cinema de Marselha

Depois da consagração em Cannes, Miguel Gomes tem o seu Grand Tour no arranque do festival francês. Filme chega no Outono às salas portuguesas.

Um mês depois de ter estreado em Cannes o seu Grand Tour e de ter recebido das mãos de Wim Wenders o prémio de Melhor Realizador, o cineasta português Miguel Gomes vê agora o seu filme na abertura oficial do Festival de Cinema de Marselha, no sul de França. A sessão do dia 25 de Junho contará ainda com a presença da actriz Crista Alfaite, revelou a organização do festival nesta quarta-feira.

Grand Tour, com argumento co-assinado pelo cineasta com Mariana Ricardo, Telmo Churro e Maureen Fazendeiro, segue um romance de início do século XX, com Edward (Gonçalo Waddington), um funcionário público do império britânico que foge da noiva Molly (Crista Alfaiate) no dia em que ela chega para o casamento. Grand Tour, produzido por Filipa Reis (Uma Pedra no Sapato), em co-produção com Itália, França, Alemanha, China e Japão, chegará às salas portuguesas no Outono.

Na programação anunciada pelo festival de Marselha, destaque ainda para uma retrospectiva dedicada ao cinema do realizador brasileiro Adirley Queirós e da realizadora portuguesa Joana Pimenta, e que se estenderá até 8 de Julho também na Cinemateca Francesa, em Paris.

A retrospectiva contará com filmes co-assinados pelos dois autores, como o premiado Mato Seco em Chamas, mas também obras individuais, nomeadamente Rap, o Canto da Ceilândia, de Adirley Queirós, e Um Campo de Aviação, de Joana Pimenta.

A 35.ª edição do Festival de Cinema de Marselha decorrerá de 25 a 30 de Junho.