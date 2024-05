É no final do ano que chegará às salas portuguesas Grand Tour, o filme que valeu a Miguel Gomes o prémio de mise-en-scène da 77.ª edição do Festival de Cannes, que terminou no sábado. Esperaremos por ele à medida que o festival se torna memória de filmes e de (re)encontros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt