África no palmarés do IndieLisboa

O documentário Rising Up at Night e a ficção O Ouro e o Mundo são os vencedores da 21.ª edição, que premiou ainda Bruno Ferreira, Margarida Cardoso, Margarida Gil, Mouramateus e Tânia Dinis.

Numa edição extremamente abrangente e multifacetada do festival lisboeta, foi a vida em África que saiu vencedora das competições do Indie 2024. O Grande Prémio Cidade de Lisboa para melhor filme da Competição Internacional, entregue por um júri composto pela programadora francesa Charlotte Serrand, pela artista portuguesa Fernanda Fragateiro e pelo cineasta palestiniano Kamal Al-Jafari, coube ao documentário do congolês Nelson Makengo Rising Up at Night, sobre a sobrevivência quotidiana dos moradores de Kinshasa. Num caso raro, Rising Up at Night venceu igualmente o Prémio Especial do Júri, que consiste na aquisição dos direitos de exibição do filme pelos canais TVCine.