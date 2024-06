Foi para isto que se fez o 25 de Abril?

O que aconteceu a um dos mais estimáveis e sólidos cineastas portugueses para nos desiludir tanto com o seu novo filme? Reconhecemos as “marcas registadas” de Luís Filipe Rocha, o autor de Cerromaior, A Passagem da Noite ou Cinzento e Negro, nesta adaptação do romance de João Ricardo Pedro: contar histórias que ressoem com o público, onde os espectadores se possam reconhecer; contá-las de maneira cuidada, discreta, directa, prestando atenção aos rostos e à presença dos actores, com uma competência que ultrapassa o mero profissionalismo para procurar pensar visualmente a história que se quer contar. O problema, se calhar, é que O Teu Rosto Será o Último (Prémio LeYa 2011) não tem verdadeiramente uma história para contar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt