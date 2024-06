Rosto: Envelhecer é tão anos 90

Papo, papada, indefinição da linha do maxilar. Três nomes para um problema que, na maior parte dos casos, não é causado apenas pela acumulação de gordura na zona superior do pescoço. É frequente encontrar pessoas que, mesmo sendo magras, aparentam ter uma bolsa de pele do queixo para o pescoço, uma continuidade flácida, e verifica-se uma relação directa entre o crescimento do excesso destes tecidos e o aumento da idade. A papada é um dos sinais mais evidentes do envelhecimento e é por isso que a redução do pescoço está a ganhar cada vez mais pacientes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt