Há relógios para a vida toda e cada um escolhe o seu, mais ou menos complicado

É uma tradição de muitas famílias: oferecer-se relógios em momentos importantes, como o final de um curso ou o casamento. São para usar, guardar para toda a vida e espera-se que até passem para a geração seguinte. A alta relojoaria é sinónimo de longevidade e um destes relógios promete nunca envelhecer, se for cuidado com carinho e “emoção”, dizem os especialistas. Mas, para isso, é preciso saber como é que se elege o relógio perfeito e as casas relojoeiras apostaram, nos lançamentos deste ano, em modelos e complicações intemporais, que apresentaram no maior encontro do certame, a feira Watches&Wonders, em Genebra, na Suíça.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt