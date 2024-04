Público cada vez mais jovem chega à relojoaria de luxo, revela Watches&Wonders

A grandeza da Watches&Wonders contrasta com a pequenez e o detalhe da relojoaria. Esta é a maior feira do sector em todo o mundo, que, ao longo de uma semana, de 9 a 15 de Abril, reúne 54 marcas e recebe mais de 45 mil visitantes em Genebra. Portugal não tem a tradição relojoeira da Suíça, mas marcar presença no certame é fundamental para o negócio, dizem ao PÚBLICO dois dos principais distribuidores portugueses, a Watchers e a Tempus. Foi apenas em 2022 que os grandes nomes do sector ─ Rolex, Patek Philippe e o grupo Richemont ─ se uniram para fazer nascer uma nova feira em Genebra, o coração da relojoaria, substituindo o antigo Salão de Genebra e depois do fecho da Baselworld, em Basileia, também na Suíça. Assim, não espanta que sejam estas marcas a abrilhantar os maiores stands no complexo de exposições Palexpo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt