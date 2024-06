Mulher morta na zona do Martim Moniz em Lisboa

Uma mulher foi morta na Rua do Benformoso, na zona do Martim Moniz, em Lisboa, estando a autora do homicídio "em fuga", disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) e confirmou o PÚBLICO.

O alerta foi recebido pela PSP às 9h35 desta sexta-feira, de acordo com a mesma fonte, que confirmou "o homicídio de uma mulher". Em causa está uma "desordem entre duas mulheres" na Rua do Benformoso e a autora do crime "está em parte incerta", indicou fonte da PSP ao PÚBLICO. Não foram avançadas quaisquer outras informações sobre as duas mulheres.

A zona onde o crime ocorreu foi vedada para que a Polícia Judiciária pudesse fazer as diligências necessárias, que terminaram pelas 14h21, com a remoção do corpo, informou a mesma fonte policial. Entretanto, a circulação na Rua do Benformoso também já foi retomada.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.