Rixa no Martim Moniz em Lisboa faz dois feridos graves

Refrega entre quatro indivíduos envolveu armas brancas. Feridos foram encaminhados para o vizinho Hospital de São José. PSP desconhece razões do incidente e não prevê reforço do policiamento na área.

Dois homens ficaram nesta segunda-feira gravemente feridos depois de terem sido esfaqueados, na sequência de uma rixa que ocorreu na zona do Martim Moniz, em Lisboa, e que envolveu quatro pessoas, disse à agência Lusa fonte da PSP.

"Isto aconteceu cerca das 09h05 na Praça Martim Moniz. Foi uma desordem entre quatro pessoas e que envolveu armas brancas. Duas delas apresentaram ferimentos bastante graves", explicou à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Segundo a mesma fonte, um dos homens foi esfaqueado no peito e numa orelha e o outro no pulso e na face, tendo sido transportados para o Hospital de São José, a poucos metros do local.

As autoridades desconhecem o que motivou o desentendimento e a identidade de todos os envolvidos.

Segundo o Cometlis não está previsto qualquer reforço de policiamento na zona.