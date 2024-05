Israel: ex-chefe da Mossad ameaçou procuradora do TPI que ponderava investigar crimes de guerra

Foi a investigação iniciada em 2021 pela então procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, que culminou, na semana passada, no pedido de emissão de mandados de captura para Benjamin Netanyahu e para o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e contra a humanidade. Nos anos que antecederam a abertura do inquérito, o então chefe da Mossad, Yossi Cohen, liderou uma “guerra” secreta contra o TPI e, em particular, contra Bensouda, no âmbito de um esforço mais alargado de Netanyahu e de Donald Trump para “pressionar pública e privadamente a procuradora e a sua equipa”.

