Bélgica vai entregar trinta caças F-16 à Ucrânia

O Presidente da Ucrânia veio a Bruxelas assinar mais um acordo bilateral de segurança, no valor de 977 milhões de euros em ajuda militar este ano.

A Bélgica vai avançar trinta aviões de combate F-16 à Ucrânia, com as primeiras entregas destes caças previstas ainda para este ano de 2024 e os restantes a chegarem posteriormente, até 2028. O compromisso consta no acordo bilateral de segurança que foi assinado, esta terça-feira, entre o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ontem viajou de Madrid até Bruxelas, antes de seguir, esta tarde, para Lisboa.

A Bélgica torna-se, assim, o primeiro país da União Europeia e da NATO a corresponder ao pedido da Ucrânia para a entrega de aviões de combate. O país engloba a chamada “coligação dos caças” que junta onze países, entre os quais Portugal, e que foi formalizada em Julho de 2023, na cimeira da aliança atlântica, em Vilnius.

O protocolo assinado nessa altura não previa ainda a entrega dos aviões, apenas estabelecia o quadro de um programa de formação, treino e manutenção de aviões de combate F-16 para pilotos, técnicos e pessoal de apoio ucranianos. Outros aliados, nomeadamente a Dinamarca e os Países Baixos, também já se comprometeram com o envio de aviões.

No total, o acordo bilateral de segurança prevê uma transferência de ajuda militar no valor de 977 milhões de euros durante este ano. Mas, como referiu o próprio Zelensky, os compromissos assumidos para um prazo de dez anos garantem “a assistência oportuna da Bélgica” na satisfação das necessidades militares da Ucrânia, com a entrega de veículos blindados, defesas aéreas, munições, segurança naval e desminagem, além da continuação da formação e treino militar.

Os dois países também se comprometem a cooperar no sector da indústria de defesa, em matéria de informações, cibersegurança e na luta contra a desinformação.

Em termos políticos, o acordo reafirma o apoio da Bélgica à fórmula de paz em dez pontos desenhada por Zelensky, às acções contra a Rússia em curso no Tribunal Penal Internacional e à adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO.