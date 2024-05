A Madeira volta a escolher a mesma receita dos últimos 48 anos

Apesar do pior resultado de sempre do PSD e de uma trajectória descendente do partido, os sociais-democratas voltaram a ganhar as eleições legislativas regionais da Madeira. Depois das eleições, a única solução que parece possível é um acordo alargado entre PSD, CDS e Chega, mas o Chega rejeita acordos com Miguel Albuquerque e o PS começou a somar partidos e apresentou uma solução inviável. Neste P24 ouvimos a professora de Ciência Política do ISCSP e especialista nas autonomias regionais, Teresa Ruel.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.