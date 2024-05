Kramer de Seinfeld está de volta com livro de memórias, sem esquecer comentários racistas que lhe custaram a carreira

Foi há quase 20 anos que um descontrolo durante uma actuação ditou o desaparecimento de cena de Michael Richards. O actor estava a actuar no Laugh Factory, em Los Angeles, quando se sentiu importunado por algumas das pessoas do público e disparou insultos, entre os quais comentários racistas. O momento foi captado em vídeo, tornou-se viral e Richards, que granjeou uma legião de fãs como Kramer, na série Seinfeld, viu a sua carreira desaparecer.

“A minha raiva estava por todo o lado”, escreve agora num livro de memórias, Entrances and Exits, que chega aos escaparates norte-americanos a 4 de Junho. “Não sou racista”, declara numa entrevista à People. E continua: “Não tenho nada contra os negros. O homem que me disse que eu não tinha piada tinha acabado de dizer o que eu já andava a dizer a mim próprio há algum tempo. Senti-me rebaixado.”

Por isso, numa análise ao sucedido, diz que a sua atitude racista no Laugh Factory o fez enfrentar as suas inseguranças, que o levaram a boicotar a própria carreira: “Disse não à oferta de uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Não me sentia digno. Disse não a ser anfitrião do Saturday Night Live duas vezes porque não me sentia suficientemente bom. Nunca fiquei realmente satisfeito com o meu desempenho em Seinfeld. A fama aumentou as minhas inseguranças.”

Ainda sobre a noite de 2006, à revista People, Richards recorda que se arrependeu “no instante” em que proferiu as palavras, num rasgo de fúria, e, embora já se tenham passado 18 anos, o actor não está em busca de redenção: “Não estou a tentar um regresso”, garante, embora isso tenha sido falado quando, a 30 de Abril, surgiu na antestreia de Unfrosted, o novo filme de Jerry Seinfeld.

Agora, no livro de memórias, reflecte sobre o incidente que afundou a sua carreira, mas também recua até à sua infância, apontando o dedo ao facto de ter sido educado por uma mãe solteira, ao tempo que passou no Exército e à fama que Seinfeld lhe trouxe, revelando que lhe foi diagnosticado um cancro da próstata em 2018. “Pensei: ‘Bem, esta é a minha hora. Estou pronto para ir’”, recorda à People, “mas veio-me à mente o meu filho e apenas alguns segundos depois e ouvi-me dizer: ‘Eu tenho um miúdo de 9 anos e gostava de estar perto dele. Existe alguma maneira de eu ter um pouco mais de vida?’.” O actor foi submetido a uma cirurgia: “Se não o tivesse feito, provavelmente teria morrido em cerca de oito meses.”

Actualmente, Richards diz que está em processo de cura e de aprendizagem. “Mas a vida tem sempre altos e baixos. Continuo a trabalhar durante o dia e a noite, a luz e a escuridão que sou”, conclui.