Zelensky apela a Xi e Biden que participem na cimeira de paz da Suíça

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos Presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, para que participem na cimeira de paz organizada na Suíça no próximo mês.

A Ucrânia espera receber o máximo de países possível nas conversações na Suíça, destinadas a unir a opinião pública global quanto à forma de travar a guerra e para aumentar a pressão sobre o Presidente russo, Vladimir Putin, que não foi convidado.

Zelensky falou em inglês num vídeo gravado em Kharkiv, no meio dos escombros de uma empresa gráfica que foi destruída por um míssil russo na semana passada. Mais de 80 países estarão representados na cimeira, segundo o Presidente ucraniano.

Não é certo que nem Biden nem Xi, que mantém laços próximos com Moscovo, estejam presentes na Suíça.

Um responsável norte-americano disse este domingo que os EUA estarão representados na cimeira, mas não esclareceu a que nível.

“Faço um apelo aos líderes mundiais que ainda estão de fora dos esforços globais da Cimeira da Paz Mundial – ao Presidente Biden, líder dos Estados Unidos, e ao Presidente Xi, líder da China”, afirmou Zelensky.

“Por favor, mostrem capacidade de liderança para fazer avançar a paz, a paz verdadeira, e não apenas uma paz entre ataques”, acrescentou.

Zelensky disse que a cimeira iria “mostrar quem, no mundo, quer realmente acabar com a guerra”.

No seu plano de paz, Kiev exige a retirada total das forças russas e a restauração das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, algo que é rejeitado por Moscovo.

Na semana passada, fontes russas disseram à Reuters que Putin estava preparado para parar a guerra na Ucrânia através de um cessar-fogo negociado que reconheça as linhas de batalha actuais.

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, disse que o líder russo estava a tentar “descarrilar” as negociações da Suíça por “temer o seu sucesso”.

“O seu círculo próximo envia estes sinais falsos de alegada prontidão para um cessar-fogo, apesar de as tropas russas continuarem a atacar brutalmente a Ucrânia, enquanto os seus mísseis e drones continuam a cair sobre as cidades e comunidades ucranianas”, escreveu o ministro no X.

A Rússia já disse anteriormente não ter interesse em participar na conferência ucraniana.

Nos últimos meses, a forças russas fizeram avanços lentos, mas consistentes em vários locais da frente leste e estão a tentar progredir na região de Kharkiv, no Nordeste, após uma incursão terrestre iniciada há mais de duas semanas.

A capital provincial tem sido repetidamente atingida por mísseis e bombas russas, incluindo um ataque contra a gráfica em que morreram sete pessoas e outro contra uma grande superfície, no sábado, que matou pelo menos 14.

No vídeo que gravou, Zelensky também disse que Moscovo está a agrupar tropas para novas “acções ofensivas” em Kharkiv.

O comandante das Forças Armadas ucranianas disse na semana passada que as suas forças estão a preparar-se para um possível ataque russo na região de Sumi, vizinha de Kharkiv.