“Hamas: Gracias España”: vídeo de MNE israelita é “escandaloso e execrável”, diz Madrid

A diplomacia espanhola classificou este domingo, 26 de Maio, como "escandaloso e execrável" um vídeo divulgado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, que usa imagens do atentado de 7 de Outubro de 2023 para dizer ao Governo de Espanha que o Hamas "agradece o seu serviço", em referência ao anúncio do reconhecimento do Estado da Palestina.

"Eu vi o vídeo, ainda antes de viajar para Bruxelas [...], é escandaloso e execrável. O mundo inteiro sabe, incluindo o meu colega israelita, que nós condenámos o Hamas e as suas acções", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, Mohammad Mustafa, na capital belga.

O vídeo divulgado pelo ministro Israel Katz e pelo próprio Ministério na rede social X começa com a bandeira espanhola e duas pessoas a dançar flamenco, seguindo-se imagens alegadamente captadas por militantes do movimento islamista Hamas durante os ataques de 7 de Outubro de 2023, que provocaram cerca de 1200 vítimas mortais.

Sobre as imagens lê-se: "Hamas: Gracias España", sugerindo que o reconhecimento do Estado da Palestina por Madrid é um favor feito aos islamistas.

José Manuel Albares reiterou que o reconhecimento do Estado da Palestina é legítimo, da mesma maneira que "o povo israelita tem direito a um Estado", e que está em linha não só com a solução de dois Estados, mas também com as resoluções das Nações Unidas para esse fim. "Ninguém nos vai intimidar", acrescentou.

Ao representante da Autoridade Palestiniana, que governa a Cisjordânia ocupada, Albares afirmou ter transmitido "o firme compromisso de Espanha com a solução de dois Estados e a paz na região".

A Palestina é já reconhecida por 143 países e, na próxima terça-feira, 28 de Maio, Espanha, Irlanda e Noruega avançarão com o reconhecimento.

Quanto ao vídeo partilhado por Israel Katz — acompanhado pela frase "Pedro Sánchez, o Hamas agradece o vosso serviço" —, o ministro espanhol disse que o Governo precisará de avaliar as alegações feitas, sem especificar se existirá uma resposta por via diplomática.

Há dois dias, a diplomacia israelita anunciou o "corte de relações entre a representação espanhola em Israel e os palestinianos", além de "proibir o consulado espanhol em Jerusalém de prestar serviços aos palestinianos da Cisjordânia" ocupada. O Ministério alertou ainda que os laços de Israel com a Irlanda, Noruega e Espanha sofreriam "sérias consequências".

Portugal alterou a sua posição em relação a este assunto com a mudança de Governo, apesar de continuar a defender a solução de dois Estados.

O anterior chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, chegou a admitir reconhecer a Palestina como Estado em pouco tempo, mas o seu sucessor, Paulo Rangel, descartou para já esse cenário. Também o primeiro-ministro e o Presidente da República o recusaram. Como justificou Marcelo Rebelo de Sousa na última semana, ainda "não é o momento adequado para dar esse passo".