Noruega, Irlanda e Espanha anunciam que vão reconhecer Estado palestiniano

Noruega, Irlanda e Espanha anunciaram esta manhã que vão reconhecer o Estado da Palestina, numa acção concertada entre vários países, o que lhe dá mais peso. O reconhecimento vai entrar em vigor na próxima terça-feira, dia 28 de Maio.

A Autoridade Palestiniana começou, a partir de 2011, uma estratégia diplomática de reconhecimento quando achou que as conversações com Israel não tinham como avançar, porque o Estado hebraico continuava a construir colonatos no território palestiniano que ocupa – uma estratégia que incluiu uma campanha para o reconhecimento do Estado.

Depois de ser considerado Estado observador da ONU, em 2012, conseguiu que o Tribunal Penal Internacional avançasse com investigação a crimes cometidos no seu território. E esta semana, o procurador anunciou que avançou com um pedido de mandados de captura para dois governantes israelitas, incluindo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e três líderes do Hamas, por fortes suspeitas de crimes de guerra e contra a humanidade desde 7 de Outubro.

Cerca de 140 países reconheceram o Estado da Palestina, incluindo a Bulgária, Chipre, República Checa, Eslováquia, Hungria, Malta, Polónia e Roménia, embora o tenham feito antes de aderirem à União Europeia, sublinha o diário britânico The Guardian.

A maioria dos países ocidentais não o fizera, argumentando por exemplo que este reconhecimento deveria concretizar-se após negociações entre israelitas e palestinianos. Mas com a liderança israelita a dizer claramente que é contra a criação do Estado da Palestina, as medidas unilaterais são vistas com outros olhos.

“A Palestina tem um direito fundamental a um Estado independente”, declarou Jonas Gahr Store, primeiro-ministro da Noruega (que não pertence à União Europeia), acrescentando que “não irá haver paz no Médio Oriente” sem esse Estado, anunciando que a decisão entrará em vigor na terça-feira.

Seguiu-se a Irlanda, com o primeiro-ministro, Simon Harris, que anunciou a medida tomada pelos três países, dizendo ainda: “Estou confiante de que mais países se irão juntar a nós nas próximas semanas.”

Harris declarou que o reconhecimento tem uma importância especial na Irlanda. “Ter o nosso lugar no palco do mundo e ser reconhecido por outros como tendo o direito a estar ali for uma matéria da maior importância para os fundadores do nosso Estado.”

E depois Espanha, com Pedro Sánchez a fazer o mesmo anúncio. O chefe do Governo de Espanha sublinhou que “não há nenhum plano de paz para a Palestina” como motivo para a decisão, invocando ainda a ofensiva israelita em Gaza.

“O primeiro-ministro Netanyahu ainda está a usar fome, frio e terror para castigar mais de um milhão de rapazes e raparigas inocentes – e as coisas foram tão longe que o procurador do TPI pediu esta semana que fosse detido por crimes de guerra”, declarou Sánchez.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, anunciou que mandou chamar os embaixadores na Irlanda e Noruega, dizendo que a decisão “envia uma mensagem aos palestinianos e ao mundo: o terrorismo compensa”.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, congratulou-se com a decisão.

Em Portugal, a Assembleia da República recomendou, em Dezembro do ano passado, que o Governo reconhecesse o Estado palestiniano, depois de já em 2014 ter também aprovado o reconhecimento da Palestina “em coordenação com a União Europeia”.

O executivo, então liderado pelo Partido Socialista de António Costa, declarou-se favorável a este passo, mas defendeu que o reconhecimento deveria ser feito em conjunto com mais países, e não o concretizou. O PSD concordou então com a apreciação do PS.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, declarou recentemente na Assembleia da República que esta questão está “sempre em avaliação”.