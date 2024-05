A fase de alarme climático já passou, é tempo de realismo

O alarme surge numa fase prévia de uma crise ou catástrofe, ele deve surgir numa fase de emergência. O alarme surge como pré-anúncio ou aviso de um dano significativo de elevada probabilidade. Não deve surgir quando o dano, da crise ou catástrofe, já está a ocorrer.

Se definirmos Urgência como a razão entre o intervalo de tempo necessário para intervir e o intervalo de tempo disponível para implementar as medidas de mitigação do risco, então quando o primeiro for inferior ao segundo estamos numa fase pré-urgente (urgência proactiva), ou seja, numa fase emergente. No caso contrário, entra-se na fase urgente (urgência reactiva), na fase de consumação do dano com probabilidade de elevados custos e perdas.

O impacto da Urgência (de acção), que podemos definir por um índice de Emergência, resulta do produto do índice de Risco com o índice de Urgência (E = R x U). Em que o Risco é definido, como habitualmente, pelo produto da Probabilidade com o Dano. Quando o índice de Urgência for inferior a 1, a fase é de Emergência.

Já quando o índice de Urgência for superior a 1, a fase é de Urgência, pois o impacto do consequente Dano supera o potencial impacto do próprio Risco. (Assim foi na Covid-19, assim era feita a nossa análise na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sobre Emergência Sanitária de Confinamento.)

Foto Índice de Emergência Climática em 2020 Carlos Antunes

Em função do tempo de resposta, ou inércia do sistema climático, a fase de Emergência Climática para limitar o aquecimento global de 1.5 a 2 graus Celsius situou-se algures entre 1970 e 2000. Período, durante o qual, a ciência já tinha demonstrado que, continuando a queimar combustíveis fósseis, a humanidade iniciaria no século XXI uma crise climática sem precedentes.

Entre 1970 e 2000 terá sido o período do Alarmismo, período em que se deveria ter agido proactivamente para evitar a fase de Urgência Climática. Na prática, existiu o Protocolo de Quioto como medida de resposta à Emergência Climática, mas os resultados foram inconsequentes. Depois de 2000, a cada ano que passou, tornou-se cada vez mais difícil (ver artigo). A janela de oportunidade foi-se fechando. Isto é, o período disponível foi-se reduzindo, aproximando-se rapidamente do período necessário para intervir, e a razão entre eles foi-se aproximando perigosamente da unidade.

Se tomarmos o limite de 1.5 graus de aquecimento global, estabelecido em 2015 no Acordo de Paris, então já se esgotou o tempo necessário e suficiente de mitigação, pois o rácio entre os dois períodos é já superior à unidade. Mas, se tomarmos o limite de 2.5 graus de aquecimento global, aparentemente, estaremos ainda dentro da fase de Emergência.

Para o cenário de 2.0 graus de aquecimento global existe uma elevada probabilidade de já termos também esgotado o tempo disponível para evitá-lo. De acordo com um estudo do The Guardian, 77% dos cientistas do clima que colaboram com o IPCC prevêem um aquecimento global acima dos 2.5 graus até ao final do século.

Foto Cimeira do Clima realizada em Dubai em Dezembro de 2023 MARTIN DIVISEK

Ou seja, na entrada do novo século, após o ano 2000, sem soluções de escala para reduzir o elevado nível de emissões de carbono a nível mundial, entrámos num período em que a soma dos danos começa a superar o potencial impacto do risco. Entrámos no tempo do Realismo e da Urgência Climática (urgência reactiva), em que começámos a ter de enfrentar os impactos negativos das alterações climáticas. E isso tem sido evidente com o aumento da frequência de catástrofes naturais e eventos extremos (tempestades mais intensas, secas prolongadas e inundações, consecutivas ondas de calor, mega incêndios, degelo glaciar, etc.) que ocorreram nos últimos 20 anos.

Dada a elevada dinâmica da mudança climática global que estamos a presenciar, caracterizada por um conjunto de alterações ao nível das médias climáticas e seus desvios-padrão (precipitação, temperatura elevadas, secas, eventos extremos, erosão, desertificação, aquecimento dos oceanos, degelo dos glaciares, migração de espécies em latitude e altitude, subida do nível médio do mar, etc.), “travar” e “reverter” o aquecimento global neste momento não é tarefa fácil e mesmo, quiçá, possível.

Simplesmente, não conhecemos o comportamento do sistema climático na sua totalidade. Como várias vezes referido, existem múltiplos mecanismos de feedback positivo, uns desconhecidos, outros difíceis de modelar e outros modeláveis apenas por aproximação, que por vezes nos leva a acreditar que já não será possível travar o “comboio” e impedir o embate frontal de um planeta “sobreaquecido”.

A complexidade do sistema económico mundial, de uma sociedade global, plural e multilateral, baseado em princípios de crescimento contínuo, de valor acrescentado, de consumo descartável, de elevada intensidade energética, de maximização do lucro e do volume, sustentado pelo crédito fácil, pela obsolescência programada e pelo marketing e publicidade que alavancam o consumo, impede que as políticas de acção climática resultantes de acordos internacionais resultem numa efectiva mitigação climática.

Por outro lado, o alarmismo climático baseado numa ideia catastrofista é normalmente e ainda entendido, pela generalidade da sociedade e pelos poderes político e económico, como “ameaça” à estabilidade económica e social, uma ameaça à liberdade e à democracia. Mas não só, também as autocracias vêem nesse movimento uma ameaça, pelo que o eliminam à partida.

Face ao rápido desenvolvimento dos Indicadores Climáticos, os tempos de hoje deixaram de ser tempos de “alarmismo”. Isso foi no passado. Agora, porque o tempo de agir se acabou, é tempo de Realismo.

Porque é que agimos sempre de forma reactiva e não proactiva? Porque é que estamos ainda à espera da confirmação da “catástrofe total”, do “colapso”? Há dúvidas sobre o caminho que o nosso clima está a seguir? Um aquecimento global acima de 4 graus é estupidamente absurdo para a sobrevivência da humanidade.

Com tanta informação e conhecimento científico, teremos ainda dificuldades em compreender a complexidade e inércia do nosso sistema climático? Ou estamos demasiado acomodados ao conforto, conseguido graças ao elevado consumo dos recursos fósseis? Estaremos demasiado agarrados aos “direitos adquiridos” do desenvolvimento alcançado? E quais serão os direitos das gerações futuras, sem poderem queimar mais combustíveis fósseis, depois de esgotados os recursos minerais e as reservas naturais, sem um ambiente de qualidade?

Deveremos subestimar e desvalorizar todo o alarmismo que existiu até hoje e que continua a existir? Devemos acreditar menos na Ciência e mais no que alguns nos querem fazer crer? Ou, pelo contrário, deveremos ser realistas, avaliar as ameaças das alterações climáticas e assumir, com objectividade e determinação, a mudança de paradigma com vista à verdadeira sustentabilidade climático-ambiental e da sociedade que criámos?

Sem uma temperatura média adequada e um clima em equilíbrio não haverá economia global sustentável. E sem uma economia global sustentável não haverá sociedade global desenvolvida.