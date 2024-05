O álbum de fotografias da estreia de Taylor Swift em Portugal

Para quem esperou quatro anos para recuperar o sonho de assistir a um concerto de Taylor Swift em Portugal, as longas filas que serpenteavam o Estádio da Luz, em Lisboa, não intimidavam. Havia muita coisa para fazer antes de a artista norte-americana, fenómeno maior do pop contemporâneo, ter subido ao palco para um espectáculo que a pandemia de covid-19 tinha adiado.

As imagens captadas ao longo da última sexta-feira pelo PÚBLICO mostram o alvoroço criado pelos "swifties" em Lisboa. É um ritual partilhado internacionalmente: é preciso trocar pulseiras com vizinhos de fila que se transformam em amigos, jogar cartas de pernas cruzadas no alcatrão, exibir orgulhosamente as t-shirts com a figura de Taylor Swift — e, depois, combiná-las com franjas e cristais, maquilhagens vivas e botas altas, lantejoulas e tons metalizados.

É essa a "Swiftielândia", o Swift Lift, os swiftquakes — enfim, um fenómeno com Taylor Swift no epicentro que colocou Lisboa no mapa de actuações de uma tour que revisita o percurso profissional da cantora. A festa continua este sábado no Estádio da Luz.