“Queremos entrar!” Filas, frustração e grades derrubadas à espera de Taylor Swift

O entusiasmo deu lugar à frustração, esta sexta-feira, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, e milhares de fãs de Taylor Swift acabaram por derrubar grades de segurança e entrar sem revista no recinto onde a cantora norte-americana actua esta noite.

A situação, que o PÚBLICO testemunhou, terá ocorrido na sequência de atrasos na revista de segurança, logo após a abertura das portas, prevista para as 16h. Durante as três horas seguintes, as filas de acesso a vários sectores do Estádio da Luz não avançaram, gerando protestos entre a multidão. "Queremos entrar! Queremos entrar!", ouvia-se nas imediações do estádio.

Em várias zonas, as filas cresceram para estradas que, àquela hora, não estavam cortadas ao trânsito. Paralelamente, escasseavam informações e era pouco visível a presença de forças de autoridade.

Cerca das 18h45, a frustração deu lugar a desordem, com fãs a avançarem para o derrube de grades nos acessos aos pisos 3 e 0 do Estádio da Luz e a avançarem para o recinto sem serem alvo de revista. Os bilhetes só foram verificados nas cancelas e não previamente.

O interior do estádio permanecia pouco preenchido quando subiram ao palco os Paramore, banda cuja actuação antecede os concertos de Taylor Swift em Portugal. Grande parte dos fãs permanecia no exterior do recinto.

O primeiro de dois concertos de Taylor Swift em Lisboa tem lugar esta noite no Estádio da Luz. O segundo espectáculo acontece este sábado.