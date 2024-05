A “Swiftielândia” já mora na Luz, com pulseiras da amizade e roupas personalizadas

Amigas que gastaram oito mil euros para vir do Canadá, pais que se disponibilizaram a oferecer aos filhos o bilhete mais caro. Os fãs de Taylor Swift começaram cedo a concentrar-se à porta do estádio.

Até onde pode ir a devoção de fã? Cokie e Lauren estimam ter gastado à volta de oito mil euros para ver o concerto que Taylor Swift dá esta sexta-feira em Lisboa, o primeiro da artista norte-americana em Portugal, que terá encore um dia depois no Estádio da Luz. A Eras Tour, digressão mundial em que a estrela pop está a revisitar as diferentes “eras” do seu percurso criativo, num espectáculo que ronda as três horas e meia de duração, passará em Novembro por Toronto, onde as duas jovens dividem casa, mas “30 milhões tentaram comprar bilhete para [os] seis concertos” agendados para a cidade canadiana. “Só conheço uma pessoa que conseguiu”, dizia Cokie ao PÚBLICO esta manhã, já à porta de um Estádio da Luz que desde bastante cedo se viu rodeado de “swifties” — assim se autodenominam os fãs da cantora e compositora.