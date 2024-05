Temido: os extremistas estão a "ganhar terreno e a marcar e impor agenda" no PE

Saiba mais:

A ex-ministra da Saúde e membro mais popular do segundo Governo de Costa admite que houve erros no processo de extinção do SEF e criação da AIMA. Em entrevista ao PÚBLICO e Rádio Renascença, Marta Temido defende a solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, e recusa a ideia de a União Europeia enviar tropas para a Ucrânia.