Carlo Acutis deverá ser o primeiro “santo millennial”: “o padroeiro da Internet”

Carlo Acutis morreu em 2006, com 15 anos, depois de ter sido diagnosticado com leucemia. Desde os três anos que pedia aos pais para visitar igrejas, a partir dos sete começou a frequentar diariamente a missa por vontade própria e conseguiu até que a mãe, Antonia Salzano, fizesse o mesmo.

Além da fé, sempre gostou de jogar futebol, de videojogos e de tecnologia no geral. Por isso, e já na adolescência, decidiu criar um site que compilava todos os milagres que ocorreram na Igreja Católica Romana. De acordo com o The New York Times, acabou por ficar conhecido entre os crentes como “o padroeiro da Internet”.

Já depois da morte, acreditam os peregrinos que rezam ao jovem, Carlo também começou a fazer milagres. Segundo os mesmos, é o responsável pela cura de dois jovens.

Em 2020 fez o primeiro milagre: uma criança brasileira com uma doença rara no pâncreas ficou, ao que tudo indica, curada depois de ter tocado numa peça de roupa de Carlo. Nessa altura, Antonia Salzano e a Diocese de Assis, onde a família tem uma propriedade, pediram que a Igreja Católica reconhecesse o rapaz como santo.

O Papa Francisco beatificou o jovem de Milão, ou seja, não o declarou santo, mas antes um beato (alguém que, segundo o cristianismo, intercede pelas pessoas que evocam seu nome nas orações).

“O Carlo foi a resposta clara para o lado negro da web”, afirmou a mãe em entrevista ao jornal norte-americano.

Depois da morte do filho, Antonia diz ter recebido mensagens de pessoas de todo o mundo que, depois de rezarem a Carlo, receberam o que descreveram de “milagres médicos”, incluindo curas para a infertilidade e diagnósticos de cancro.

Terminou a entrevista afirmando que o rapaz é apelidado de “influencer de Deus” por muitos dos que acreditam nos seus feitos milagrosos.

Em 2022, alegam os crentes, deu-se o segundo milagre: Carlo curou Valeria Valverde, de 21 anos, que sofreu um traumatismo cranioencefálico num acidente de bicicleta. De acordo com o The New York Times, os médicos revelaram à mãe da estudante universitária que as probabilidades de sobrevivência eram mínimas. Certo é que depois de a mulher ter viajado até Assis, para rezar junto à campa de Carlo, a jovem da Costa Rica começou a respirar sem ajuda do ventilador, a mexer os membros superiores e até a articular umas palavras.

Dez dias depois de a mãe ter regressado de Itália, o raio-X mostrou que a hemorragia cerebral tinha desaparecido e Valeria foi transferida para um centro de reabilitação.

De acordo com o Guardian, o Dicastério para as Causas dos Santos, uma unidade do Vaticano responsável por averiguar a veracidade dos milagres, investigou as afirmações da mãe de Valeria.

Em resultado, o Papa Francisco anunciou na quinta-feira, 23 de Maio, que vai convocar uma reunião com os cardeais para deliberar a canonização do Beato Carlo Acutis​. A data da canonização não foi revelada, mas se acontecer Carlo será o primeiro santo millennial.

Segundo o diário britânico, das 912 crianças canonizadas pelo Papa Francisco, a mais jovem da lista nasceu antes de 1926. Se Carlo, que nasceu em 1991, for considerado santo, será o mais novo. O futuro santo foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis, escreve a Ecclesia, a agência da Igreja Católica.