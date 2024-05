Museus. É preciso voltar a dizer: “Falta um!”

Falta um museu, há tanto reivindicado, há tanto esperado. Trata-se do Museu da Resistência e da Liberdade no Porto.

A 18 de maio, por decisão do Internacional Council Of Museums (ICOM) em 1977, comemora-se o Dia Internacional dos Museus. Este ano, o mote da comemoração foi a valorização do papel dos museus para a educação e a investigação. A data é um momento que o poder político e a sociedade civil devem apadrinhar, especialmente este ano, onde também se comemoram os cinquenta anos do 25 de Abril. Por isso, é preciso dizer que falta um museu, há tanto reivindicado, há tanto esperado. Trata-se do Museu da Resistência e da Liberdade no Porto.