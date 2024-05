Descarrilamento do metro em Alvalade. Linha Verde cortada, linha Amarela já reabriu

Um descarrilamento no Metropolitano de Lisboa obrigou ao corte da circulação nas linhas Verde e Amarela esta sexta-feira de manhã. A linha Amarela ficou novamente operacional por volta das 10h20, mas a linha Verde continua interrompida por tempo indeterminado. Quinhentas pessoas tiveram de ser retiradas do comboio.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) confirmou um alerta para um descarrilamento ferroviário às 7h50 desta sexta-feira em Alvalade — dois minutos depois do incidente. Por volta das 9h20, a ocorrência estava a ser gerida por 25 operacionais apoiados por oito viaturas, mas os trabalhos já terminaram.

O Metro de Lisboa estava a avaliar a possibilidade de reabrir as linhas por troços, mas acabou por retomar a circulação em todo o percurso Amarelo. Ainda não sabe quando é que a circulação vai ser retomada na linha Verde.

O acidente foi causado pelo descarrilamento da primeira carruagem, onde trabalha o maquinista, e terá ocorrido junto à estação de Alvalade. De acordo com o Metro de Lisboa, a circulação foi interrompida por causa de uma "avaria na circulação": "Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", diz a informação mais recente da empresa.

O comboio envolvido no acidente foi evacuado e não há registo de vítimas, embora duas pessoas tenham sido assistidas no local por indisposição, sem que tenham necessitado de apoio hospitalar. A PSP, os bombeiros e o INEM estão no local, junto à Praça Alvalade.

O acidente aconteceu às primeiras horas de um fim-de-semana de elevada pressão para os transportes públicos em Lisboa, com o duplo concerto de Taylor Swift a condicionar o trânsito na cidade e com a final da Taça de Portugal entre o FC Porto e Sporting CP a decorrer no domingo no Centro Desportivo Nacional do Jamor.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa avançou que abriu um inquérito "para averiguar as circunstâncias em que ocorreu esta situação e, sempre que se justifique, divulgará novas informações através dos seus canais de comunicação", garantiu.