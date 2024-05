A que horas abrem as portas? Posso levar comida? Tudo o que precisas de saber sobre os concertos de Taylor Swift

Os swifties portugueses estão em contagem decrescente para os dois concertos que Taylor Swift vai dar em Lisboa, no Estádio da Luz, na próxima sexta-feira e sábado. A digressão The Eras Tour já passou pela América do Norte, Centro e Sul, pela Ásia e pela Oceânia e chegou no passado dia 10 de Maio à Europa, com quatro concertos em Paris. A cantora norte-americana vai finalmente estrear-se em Portugal nos próximos dias e o P3 reuniu informações da promotora Last Tour e da PSP que podem ser úteis para quem vai aos concertos.

A que horas abrem as portas?

A abertura de portas para a entrada dos fãs será às 16h e o início do espectáculo de abertura, a cargo da banda norte-americana Paramore, será por volta das 18h15. Taylor Swift deverá entrar em palco por volta das 20h e a viagem pelos seus 11 álbuns deverá durar cerca de três horas.

Como sei qual a porta para onde me devo dirigir?

A tua porta de entrada para o Estádio da Luz vai depender do tipo de bilhete que compraste. Este mapa divulgado pela Last Tour e esta infografia feita pelo PÚBLICO com base no mapa divulgado pela organização do concerto podem ajudar:

Aumentar Planta do Estádio da Luz para concerto da Taylor Swift PÚBLICO INFOGRAFIA PÚBLICO

Foto LAST TOUR

O que não posso levar para o estádio?

Não podes levar qualquer tipo de garrafa ou lata, bem como recipientes de vidro ou metal com uma capacidade superior a 50cl, sacos, malas de viagem ou mochilas com capacidade superior a dez litros, cartazes de tamanho superior a A3 e vestuário, fatos ou objectos pessoais que possam impedir a visão das pessoas à tua volta. Os capacetes, bebidas alcoólicas, aerossóis, perfumes, muletas sem atestado médico e produtos ilícitos ou perigosos (como facas) também estão proibidos.

Também não poderás entrar com artigos sonoros, cabos de selfie, guarda-chuvas, fogo-de-artifício, sinalizadores de emergência e similares, computadores, tablets, leitores digitais, iPads e qualquer equipamento profissional de filmagem. "A utilização de drones ou outro veículos não tripulado sobre ou em redor do Estádio da Luz pode resultar na confiscação dos objectos e o proprietário sujeito a sanção ou prisão", sublinha a promotora.

Isso quer dizer que posso levar comida? E água?

Não poderás entrar no estádio com água já que estão proibidos "quaisquer recipientes ou garrafas", mas nada indica que não se poderá levar comida, desde que não não utilizes recipientes de vidro ou metal com uma capacidade superior a 50cl para a transportar.

Posso comprar bilhetes no local? Preciso de imprimir o meu bilhete?

Não, não haverá bilhetes a serem vendidos no estádio. Caso já tenhas bilhete, não é necessário que o imprimas. Terás apenas de garantir que tens acesso à tua conta da See Tickets. O gabinete de atendimento ao cliente e ponto de informação estará aberto às 10h para qualquer questão relacionada com a emissão de bilhetes.

Qual a melhor forma de chegar ao estádio?

A Last Tour recomenda a utilização de transportes públicos na viagem de ida e volta para o concerto, incluindo autocarro, metro, comboio, bicicleta ou trotinete, e que reserves "um tempo extra" para ambas as viagens.

A promotora recomenda que seja utilizada a paragem de metro Colégio Militar/Luz para os portadores de bilhetes para o piso 3 e Golden Circle e a paragem Alto dos Moinhos para quem tem bilhetes para o piso 0 e 1. Se estás a pensar ir de autocarro, as linhas 750, 754, 768, 58B, 703, 729, 764, 765, 767, 778, 799 e 70B da Carris param nas proximidades do estádio. A CP também terá comboios especiais entre Lisboa e o Porto após os concertos. Podes consultar todas as informações sobre horários aqui.

Se for de carro, haverá ruas cortadas junto ao estádio?

Sim. A circulação automóvel e o estacionamento vão estar condicionados entre sexta-feira e domingo junto ao Estádio da Luz e a PSP aconselha a utilização de transportes públicos, evitando que se levem viaturas para as imediações do estádio. Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que os constrangimentos serão aplicados "apenas na medida do estritamente necessário", de forma a "garantir a segurança da realização" dos dois concertos, na sexta-feira e no sábado à noite.

Entre sexta-feira e domingo estão previstos condicionamentos de tráfego na Avenida Machado Santos (em ambos os sentidos), Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Impasse à Rua João de Freitas Branco, Praça Cosme Damião e Avenida Cosme Damião. Na Avenida Machado Santos os constrangimentos irão ocorrer entre as 8h de sexta-feira e as 2h de domingo, enquanto na Avenida Eusébio Ferreira será condicionado o acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar entre as 14h de sexta-feira e as 2h de sábado e entre as 14h de sábado e as 2h de domingo.

No Impasse à Rua João de Freitas Branco os constrangimentos vão ocorrer até às 00h de domingo. Na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) será feito um corte do trânsito antes do final de cada concerto, na sexta-feira e no sábado à noite, e até ao escoamento total do público.

Por outro lado, a PSP alerta para a necessidade de assegurar as reservas de estacionamento na Avenida Hernâni Lopes (sentido Laranjeiras - Alto dos Moinhos), Avenida Machado Santos, Impasse à Rua João de Freitas Branco, Praça Cosme Damião e no parque de estacionamento da EMEL localizado junto ao viaduto da Avenida Lusíada.

Onde posso comprar o merchandise da digressão?

Podes comprar t-shirts, camisola e outros objectos alusivos à The Eras Tour no dia 23 de Maio (quinta-feira), entre as 12h e 20h, e nos dias 24 e 25 de Maio entre as 10h e até uma hora após o final dos concertos junto ao Estádio da Luz. Também poderás adquirir as tuas recordações no dia 22 e 23 de Maio, entre as 12h e as 20h, no Parque Mayer (Lateral do Capitólio).