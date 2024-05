Taylor Swift em Lisboa: trânsito e estacionamento condicionados

A circulação automóvel e o estacionamento vão estar condicionados entre sexta-feira e domingo junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, devido aos dois concertos da cantora norte-americana Taylor Swift, informou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que os constrangimentos serão aplicados "apenas na medida do estritamente necessário", de forma a "garantir a segurança da realização" dos dois concertos, na sexta-feira e no sábado à noite.

Entre sexta-feira e domingo estão previstos condicionamentos de tráfego na Avenida Machado Santos (em ambos os sentidos), Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Impasse à Rua João de Freitas Branco, Praça Cosme Damião e Avenida Cosme Damião.

Na Avenida Machado Santos os constrangimentos irão ocorrer entre as 8h de sexta-feira e as 2h de domingo, enquanto na Avenida Eusébio Ferreira será condicionado o acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar entre as 14h de sexta-feira e as 2h de sábado e entre as 14h de sábado e as 2h de domingo.

No Impasse à Rua João de Freitas Branco os constrangimentos vão ocorrer até às 00h de domingo.

Na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) será feito um corte do trânsito antes do final de cada concerto, na sexta-feira e no sábado à noite, e até ao escoamento total do público.

Por outro lado, a PSP alerta para a necessidade de assegurar as reservas de estacionamento na Avenida Hernâni Lopes (sentido Laranjeiras - Alto dos Moinhos), Avenida Machado Santos, Impasse à Rua João de Freitas Branco, Praça Cosme Damião e no parque de estacionamento da EMEL localizado junto ao viaduto da Avenida Lusíada.

Nesse sentido, a PSP aconselha a utilização de transportes públicos, evitando que se levem viaturas para as imediações do Estádio da Luz.

Os concertos da cantora norte-americana Taylor Swift, integrados na digressão The Eras Tour, decorrem no Estádio da Luz na sexta-feira e sábado, a partir das 18h. A hora oficial de abertura das portas ao público está prevista para as 16h.