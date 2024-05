Shirley Bassey, que cantou Diamonds are forever, está a vender as suas jóias

Valery Hache/Pool via REUTERS/Arquivo

Em 1971, a voz de Shirley Bassey ouvia-se em Diamonds are forever, tema de abertura do filme homónimo da saga James Bond, que tinha Sean Connery como o agente 007. Mas, em contraciclo com a letra da música, que declarava que os “diamantes são eternos”, Bassey está a vender algumas das suas jóias e relógios num leilão, cuja receita reverte a favor de algumas instituições de beneficência.

A cantora nascida no País de Gales, de 87 anos, vai desfazer-se de mais de 80 artigos, incluindo peças deslumbrantes de marcas de luxo como Cartier e Van Cleef & Arpels, na venda de jóias finas da Sotheby’s, a 10 de Outubro, em Paris.

“Esta colecção é ecléctica e mostra a grande personalidade [de Bassey] e o seu estatuto de superestrela”, avaliou Nikita Binani, responsável pela joalharia da Sotheby’s de Londres. “Muitas das peças têm diamantes, o que é um tema maravilhoso que liga tudo”, disse ela sobre a colecção muito variada.

Os principais lotes incluem um colar de diamantes com uma estimativa de 270.000 a 320.000 euros, um adorno de diamantes e ouro da Cartier, avaliado entre os 200 mil e os 250 mil euros, um anel de diamantes amarelos de 165 mil a 200 mil euros e um colar de esmeraldas e diamantes da Van Cleef & Arpels, cujo valor deverá situar-se entre os 60 mil e os 70 mil euros.

“Para mim, coleccionar jóias é como coleccionar memórias, e esta colecção está cheia delas”, afirmou Bassey num comunicado de imprensa. “Todas as peças são significativas e têm uma história para contar, quer as tenha comprado para mim, quer me tenham sido oferecidas.”

Entre estas peças, disse a cantora, encontra-se um anel Van Cleef & Arpels dos anos 60 coberto de diamantes brancos que Bassey recebeu de Elton John depois de actuar numa das suas galas de angariação de fundos para a investigação da sida e um adorno de esmeraldas que comprou para si própria depois de ter cantado pela primeira vez no Royal Variety Performance em frente à então rainha de Inglaterra, Isabel II.

“Uma das coisas maravilhosas desta colecção é o facto de muitas das suas jóias terem sido oferecidas, compradas, adquiridas ou relacionadas com uma actuação em palco", afirmou Binani.

Para além de Diamonds are forever, de 1971, Bassey é conhecida por ter gravado os temas de dois outros filmes de James Bond, Goldfinger, de 1964, e Moonraker, de 1979.

Os destaques da colecção serão expostos no âmbito da venda de jóias finas da Sotheby's de Londres, desta sexta-feira até 29 de Maio. Serão igualmente expostos em Paris, a partir de 4 de Outubro, antes do leilão.