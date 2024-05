Parlamento unânime no pesar pela morte do criador de moda Manuel Alves

No voto, considera-se que Manuel Alves foi “uma figura ímpar”, lembra-se que iniciou a sua carreira nos anos 80 do século passado e que, “rapidamente, ganhou destaque no mundo da moda”.

O Parlamento aprovou, nesta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar do PSD pela morte, no passado dia 14, do criador de moda Manuel Alves.

No voto, considera-se que Manuel Alves foi “uma figura ímpar”, lembra-se que iniciou a sua carreira nos anos 80 do século passado e que, “rapidamente, ganhou destaque no mundo da moda graças ao seu talento, criatividade, visão inovadora e compromisso com a excelência, elevando o nome de Portugal nos palcos internacionais da moda”.

“Com José Manuel Gonçalves, fundou a marca Alves e Gonçalves, uma dupla que se tornou uma referência incontornável no panorama da moda portuguesa e internacional. Para além de um criador de moda, Manuel Alves foi igualmente um mestre, um mentor e uma inspiração para muitos jovens estilistas”, realça-se no voto.

No texto, que foi apresentado pelo PSD, salienta-se, ainda, que Manuel Alves, “ao longo de mais de três décadas de carreira”, revelou “paixão pelo ofício” e destacou-se pela “generosidade” ao partilhar conhecimentos “contribuíram significativamente para o desenvolvimento da moda portuguesa”.

“O seu legado continuará a inspirar e a influenciar futuras gerações. A Assembleia da República manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Manuel Alves e recorda com gratidão o seu inestimável contributo para a cultura e a moda em Portugal”, acrescenta-se.

Manuel Alves morreu a 14 de Maio, aos 72 anos, na sequência de doença oncológica, deixando um legado de reinvenção e resiliência na moda portuguesa.