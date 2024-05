É a festa do cinema, mas também da moda. Na 77.ª edição do Festival de Cannes, as histórias não se contaram só no grande ecrã, mas também na passadeira vermelha. Dos filhos de Kevin Costner ao apelo pela paz na Palestina de Cate Blanchett, o PÚBLICO escolheu dez das histórias mais marcantes do certame que levou a nata do cinema à Riviera francesa de 15 a 25 de Maio.

