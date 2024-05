Avaliação bancária das casas sobe 16 euros em Abril para novo máximo

A avaliação bancária das casas continuou a aumentar em Abril, o que acontece desde Dezembro de 2023, ou pelo quinto mês consecutivo, renovando novo máximo da série, iniciada em 2011. O número de pedidos de avaliação também subiu, confirmando uma recuperação do crédito à habitação.

O valor mediano de avaliação bancária na habitação aumentou 16 euros face ao mês anterior, fixando-se em 1596 euros por metro quadrado, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

Em termos homólogos, o actual valor representa um aumento de 7% (em aceleração face aos 6,5% de Março), ou a mais 105 euros.

O número de avaliações bancárias ascendeu a 31.868 mil, um aumento de 4,4%, ou mais 1345, face ao período anterior e um aumento de 49,9% em termos homólogos. O número de avaliações está a recuperar da forte queda verificada em 2023, na sequência da subida das taxas de juros.

A variação homóloga “reflecte essencialmente o menor número de avaliações realizadas em Abril de 2023, mês em que registou uma redução homóloga de 34,3%”, refere o INE, acrescentando que, “consequentemente, o número de avaliações bancárias efectuadas em Abril de 2024 é 1,5% inferior ao valor de Abril de 2022”.

Segundo os dados do INE, a Região Autónoma dos Açores apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,5%), e todas as restantes regiões registaram variações positivas, à excepção do Algarve, que registou uma variação nula.

O valor mais elevado da avaliação bancária registou-se na Grande Lisboa (2333 euros por metro quadrado) e o mais baixo no Centro (1084 euros).

Por segmentos, o valor mediano dos apartamentos ascendeu a 1769 euros, mais 0,6% em relação a Março e mais 6,1% face a Abril do ano passado.

Nas moradias, o valor foi de 1248 euros, mais 0,7% do que em Março, e mais 9,8% na comparação homóloga.