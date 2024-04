Avaliação das casas sobe 20 euros por metro quadrado em Março e atinge novo máximo

É o quarto aumento mensal consecutivo e um novo máximo da série, iniciada em 2011. O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu 1580 euros por metro quadrado em Março, um salto de 20 euros face a Fevereiro e uma variação de 6,5% termos homólogos. Este indicador, juntamente com o do número de avaliações realizadas, que aumentaram 7,8% face ao mês anterior e 40,9% em termos homólogos, mostram a recuperação da venda de casas com recurso a crédito.

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, no total, as avaliações realizadas em Março superam as 30 mil, mais concretamente 30.523, tendo sido realizadas mais 2208 do que em Fevereiro.

No valor mediano também se verifica uma aceleração, uma vez que os 1580 euros por metro quadrado representam um crescimento 6,5% em termos homólogos, acima dos 5,5% verificados em Fevereiro de 2024. Na variação em cadeia, o aumento de 20 euros corresponde a mais 1,3% face ao mês anterior.

Face a Fevereiro, o maior aumento na avaliação das casas verificou-se no Norte (1,6%), tendo as restantes regiões registado variações positivas com excepção da Região Autónoma da Madeira (-0,1%). Já na comparação homóloga, o valor mediano das avaliações cresceu 6,5%, observando-se a variação mais intensa na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores (17,5% em ambas), não se tendo verificado qualquer descida.

Por segmentos, os dados do INE revelam que o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos, que representam 80% do total, ascendeu a 1759 euros por metro quadrado, o que representa um aumento 5,7% relativamente a Março do ano passado, com os valores mais elevados a observarem-se na Grande Lisboa (2323 euros) e no Algarve (2092 euros), e o mais baixo no Centro (1 187 euros). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento mais expressivo (19,9%) e o Algarve o menor (1,1%).

Comparativamente a Fevereiro do corrente ano, o valor de avaliação dos apartamentos subiu 1%, com o Norte e o Centro a registarem a maior subida (2,2%) e o Alentejo a descida mais acentuada (-2,7%).

Já o valor mediano da avaliação das moradias foi de 1239 euros por metro quadrado, um acréscimo de 9,2% em relação a Março do ano passado, com os valores mais elevados a observarem-se na Grande Lisboa (2243 euros) e no Algarve (2 191 euros), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (970 euros e 1046 euros, respectivamente).

Em termos de variação, a Região Autónoma da Madeira apresentou o maior crescimento homólogo (16,9%), tendo-se registado o menor no Algarve (3,4%).

Face a Fevereiro do corrente ano, o valor de avaliação subiu 0,7%, tendo a Grande Lisboa apresentado o crescimento mais elevado (2,7%), e o Algarve a maior queda (-1,2%).