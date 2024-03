Avaliação bancária das casas volta a subir e atinge 1560 euros por metro quadrado

A avaliação bancária subiu pelo terceiro mês consecutivo e atingiu um novo máximo histórico, de acordo com os dados mais recentes do INE. Os preços subiram em todas as regiões.

O preço a que os bancos avaliam as casas para efeitos de concessão de crédito à habitação voltou a aumentar em Fevereiro, pelo terceiro mês consecutivo, atingindo um valor mediano de 1560 euros por metro quadrado.

Os dados foram divulgados, nesta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indica que, em Fevereiro, o valor mediano a que os bancos avaliam as casas aumentou em 10 euros em relação ao mês anterior. Este é o terceiro aumento mensal consecutivo, depois de um breve período de dois meses, em Outubro e Novembro do ano passado, em que os valores caíram ligeiramente. A avaliação bancária volta, assim, a fixar-se num novo máximo histórico.

Para este aumento contribuíram tanto os apartamentos como as moradias. No primeiro caso, a avaliação bancária fixou-se num valor mediano de 1741 euros por metro quadrado em Fevereiro, número que corresponde a um aumento de 16 euros em relação ao mês anterior e de 79 euros face ao mesmo mês do ano passado, por metro quadrado. Já nas moradias, a avaliação bancária foi de 1230 euros por metro quadrado, uma subida mensal de oito euros e anual de 83 euros.

Ao mesmo tempo, todas as regiões contribuíram para este movimento, não se registando quebras de preços em qualquer uma. Em termos mensais, a Região Autónoma dos Açores foi aquela que apresentou o maior aumento, de 2,6%. Já em termos anuais, foi na Região Autónoma da Madeira que se verificou a maior subida, superior a 19%, muito acima do crescimento de 5,5% registado a nível nacional.

Já na Grande Lisboa, região mais cara do país, o preço mediano a que os bancos avaliaram as casas em Fevereiro aumentou para 2300 euros por metro quadrado, mais oito euros do que em Janeiro e mais 56 euros do que no mesmo mês do ano passado. O Algarve, a Madeira, a Península de Setúbal e o Alentejo Litoral também continuaram a apresentar valores acima da mediana nacional.

Para apurar estes valores, foram consideradas 28.315 avaliações bancárias realizadas em Fevereiro, um aumento de quase 40% em relação ao ano passado, mas uma queda em relação a Janeiro (foram feitas menos 582 avaliações).