A história dos Beach Boys deu um documentário Disney+

The Beach Boys estreia-se esta sexta-feira no serviço de streaming. Os membros ainda vivos da histórica banda norte-americana, à excepção de Brian Wilson, reuniram-se para o efeito.

No início dos anos 1960, Brian, Dennis e Carl Wilson, Mike Love e Al Jardine, três irmãos, um primo e um amigo, juntaram os instrumentos, e, sobretudo, as vozes para formar os Beach Boys em Hawthorne, na Califórnia. A história da saga colectiva destes e outros membros do grupo, como David Marks e Bruce Johnston, ou de nomes como Glen Campbell, Ricky Fataar e Blondie Chaplin, é o tema de um novo documentário do Disney+, The Beach Boys, que se estreia na sexta-feira.