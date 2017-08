Morreu Glen Campbell, estrela da música country norte-americana

O cantor norte-americano Glen Campbell morreu nesta terça-feira, aos 81 anos. A notícia foi confirmada pela família e pelo seu agente, Sanford Brokaw, que referiu que o cantor morreu na cidade de Nashville, nos EUA, acompanhado pela família. O actor, guitarrista e cantor country, conhecido por êxitos como Rhinestone Cowboy e Wichita Lineman, tinha anunciado em 2011 que sofria da doença de Alzheimer.

PUB

Numa nota publicada na página oficial de Glen Campbell, lê-se que o “lendário cantor e guitarrista” morreu depois da sua “longa e corajosa batalha com a doença de Alzheimer”, numa nota que pede respeito pela privacidade da família. No comunicado, acompanhado da canção Adiós, interpretada por Campbell, é ainda referido que a sua mulher, Kim Campbell, deverá emitir um comunicado sobre a morte do marido em breve. A notícia da sua morte também foi divulgada na página do Twitter do cantor.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Glen Travis Campbell, at the age of 81 https://t.co/zSv4RqjK4H — Glen Campbell (@GlenCampbell) 8 de agosto de 2017

PUB

Campbell nasceu em 1936 no Arkansas e, para além da sua carreira enquanto cantor, foi também apresentador de televisão e actor, participando em filmes como Norwood e Uphill All the Way.

Em 2014, o cantor editou uma última canção dedicada à sua família, admiradores e amigos intitulada “Não Terei Saudades Vossas” (I’m Not Gonna Miss You, no título original), um adeus às memórias que ainda lhe restavam e uma alusão àquelas que ia perdendo. Foi esta canção que lhe concedeu a vitória de um Grammy, em 2015, na categoria de Melhor Música Country. Ainda em 2015, a mesma canção (presente no documentário biográfico I’ll Be Me) foi nomeada para um Óscar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Campbell lançou o seu primeiro single (Turn Around, Look at Me) em 1961, depois de ter ajudado a formar a banda Western Wranglers, em 1958. Tocou em centenas de canções, nomeadamente Strangers in the Night de Frank Sinatra, Viva Las Vegas de Elvis Presley ou You’ve Lost That Lovin’ Feeling dos The Righteous Brothers. E ainda fez uma cover da canção da banda de punk rock Green Day, Good Riddance (Time of Your Life) e da Times Like These, dos Foo Fighters.

Na década de 1970, Campbell tornou-se numa estrela em ascensão com Rhinestone Cowboy a ficar nos primeiros lugares nas tabelas de êxitos discográficos e acabou por vender mais de 45 milhões de discos. Depois da fama, o músico teve problemas com álcool e drogas e enfrentou vários processos de divórcio. Teve oito filhos e era, desde 1982, casado com Kim Woolen.

PUB

PUB