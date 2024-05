Vitorino dá novo fôlego à revolta

A frase, ouvimo-la pela primeira vez quando Vitorino anunciou um espectáculo e um disco: “Não sei do que é que se trata, mas não concordo”. O espectáculo realizou-se, e com vários convidados (Ana Bacalhau, Manuel João Vieira, Samuel Úria, Filipa Pais, Ana Vieira e o coral alentejano Camponeses de Pias), numa sexta-feira, no São Luiz, em Lisboa, mas entre esse dia 11 de Novembro de 2016 e o disco iriam passar-se oito anos. Em parte, porque o processo demorou mais do que o imaginado, mas também porque se interpuseram outros trabalhos, como os álbuns Vem Devagarinho para a Minha Beira — Voz e Dois Pianos (2020), gravado com Filipe Raposo e João Paulo Esteves da Silva, ou Homens do Sul, em parceria com Zé Francisco (2021). Além da pandemia, claro.

