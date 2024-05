Há 100 mil cheques-psicólogo para estudantes do ensino superior a partir de Setembro

O Governo anunciou esta quinta-feira, no final da reunião de Conselho de Ministros, que os alunos do ensino superior vão ser acesso a consultas de psicologia através da atribuição de um cheque-psicólogo.

"Temos estado a trabalhar com a Ordem dos Psicólogos e vamos garantir consultas de psicologia com a atribuição de um cheque-psicólogo em articulação das instituições de ensino superior", diz a ministra da Juventude, sublinhando que estes cheques serão atribuídos aos "jovens que necessitarem e forem sinalizados como pessoas que querem aceder a consultas de psicologia".

Mas há, para já um limite. O Governo irá disponibilizar 100 mil consultas e só a partir de Setembro. "Vamos reforçar o programa Cuida-te+, que é um programa que actualmente existe para jovens até aos 25 anos, dentro do Instituto Português do Desporto e da Juventude. O que vamos fazer é alargar até aos 30 anos, reforçando o número de psicólogos, nutricionistas e enfermeiros", adiantou a ministra da Juventude e Modernização, no final da reunião do Conselho de Ministros, em Braga.

Além dos cheques-psicológo, o Governo anuncia 50 mil consultas de nutrição para alunos do ensino superior. Estas foram duas das várias medidas anunciadas pelo Governo, que "quer dizer aos jovens que vale a pena viver em Portugal" e que "os poderes públicos estarão ao lado dos jovens portugueses para não terem de emigrar", como referiu o primeiro-ministro, Luís Montenegro.