O ódio ao discurso

Quem defende o direito do deputado a produzir afirmações do tipo das afirmações em causa não é um facilitador do partido do deputado, como imbecilmente se afirmou, mas um facilitador da democracia.

A afirmação do deputado, a propósito da construção do novo aeroporto de Lisboa, de que “os turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo” não só não constituiu qualquer crime, como devia ser evidente para toda a gente – mas infelizmente, não é – como, apesar de não ser das afirmações mais inteligentes, é irrelevante. Não tem potencial ofensivo ou difamatório: é uma expressão vulgar, naturalmente preconceituosa – não conheço estudos comparativos sobre a preguiça nos diversos povos do mundo – mas que em nada se pode incluir no discurso de ódio.