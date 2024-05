O casamento do filho do homem mais rico da Ásia arrasta-se há meio ano e inclui um cruzeiro

Se há casamentos que duram uma semana, o de Anant Ambani e Radhika Merchant — ele, filho do homem mais rico da Ásia; ela, uma empresária, filha de magnatas indianos do sector farmacêutico — promete arrastar-se por quase meio ano.

Depois da primeira festa de pré-casamento, no início de Março, que incluiu um concerto de Rihanna e uma lista de convidados com nomes como Bill Gates ou Mark Zuckerberg, o casal prepara-se para uma segunda ronda de festejos antes do matrimónio, que está marcado para a semana de 6 a 12 de Julho.

O evento de preparação, que se realiza entre os dias 28 e 30 deste mês, inclui um cruzeiro de luxo, que partirá de Itália para o Sul de França, no qual Anant Ambani e Radhika Merchant se encarregarão de acolher os mais de 800 convidados, entre os quais várias celebridades mundiais, avançou o Hindustan Times. Para entrar na festa, diz-se, há uma única regra para cumprir: telemóveis não são permitidos.

O pai do noivo, Mukesh Ambani, é o homem-forte do conglomerado indiano Reliance, ligado à extracção petrolífera, e também o homem mais rico da Ásia (está em 11.º na lista dos multimilionários de todo o mundo), com um património líquido de 117 mil milhões de dólares (108 mil milhões de euros), de acordo com a revista Forbes. Fora dos negócios, Ambani é conhecido por nunca deixar uma festa pela metade.

Já o noivo, Anant, é director da nova empresa de energia da Reliance e um dos três filhos de Ambani, herdeiros do seu império. A noiva, Radhika Merchant, tem uma carreira de sucesso como directora da empresa indiana Encore Healthcare, que foi fundada pelos seus pais, Viren e Shaila Merchant.

Anant e Radhika ficaram noivos numa cerimónia tradicional, em Janeiro de 2023, mas namoram desde a juventude.