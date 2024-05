Algarve: Pestana remodela e abre resort tudo-incluído Blue Alvor

Por Alvor, o grupo Pestana é rei: são seis propostas, incluindo o novo Blue Alvor, um tudo-incluído que nasce da remodelação total do antigo Delfim. Com acesso directo à praia dos Três Irmãos.

Pestana Atlântico e Pestana Park, Pestana Praia, Pestana South Beach ou Beach Villas. Pelo Alvor, Portimão, não faltam propostas Pestana. Incluindo o "irmão" mais novo, o Pestana Blue Alvor, que parte da "remodelação total" do clássico Delfim e abriu como resort tudo-incluído "vocacionado para as famílias".

Com a praia dos Três Irmãos a dois passos, boas vistas omnipresentes, o Blue está "rodeado por amplos espaços verdes" e conta com quatro piscinas, dois bares e três restaurantes, além de um Kids Club (crianças dos 4 aos 12 anos) e piscina para as crianças (e para deixar os pais descansados).

O complexo "abriu portas, após duas fases de renovação e um investimento de 10 milhões de euros", informa o maior grupo hoteleiro português.

Apresenta-se com "decoração inspirada no mar e nos elementos marinhos", assinada pelo arquitecto de interiores Jaime Morais, sendo que os quartos estão pensados para receber até quatro pessoas.

Por aqui, vive-se o regime tudo-incluído (TI), que "contempla estadia completa com alojamento e todas as refeições", além de acesso a piscinas, campo de padel e multiúsos, ginásio e animação diária, incluindo "espectáculos temáticos à noite". Em complemento, já fora do regime, quem quiser tem acesso facilitado a mais uma área Pestana no Alvor, o vizinho campo de golfe Alto Golf.

Foto Pestana Blue Alvor, um dos quartos familiares dr

Foto Pestana Blue Alvor, restaurante Fuego dr

Do hotel a Alvor, o caminho também pode ser mais bonito que o costume: é seguir da Praia dos Três Irmãos até à Ria de Alvor pelo passadiço (são "só" 6km).

No site oficial do grupo, o Blue surge "desde 340 euros por noite" no regime TI, para reservas de 1 de Junho a 1 de Outubro, o que inclui alojamento de dois adultos e até duas crianças (até aos 12 anos, inclusive, dependendo da tipologia de quarto). O regime TI é resumido assim: "pequeno-almoço, almoço, jantar, snacks e bebidas nacionais", "acesso a todos os serviços e facilidades disponíveis no hotel".