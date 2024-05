Quase 90% das emissões de dívida de 2024 já foram feitas

Depois de um final de 2023 quase sem emissões, o IGCP concentrou as operações de financiamento com Obrigações do Tesouro previstas para 2024 nos primeiros cinco meses do ano.

A mais de sete meses do final do ano, Portugal já garantiu nos mercados quase 90% do financiamento que previa obter com emissões de Obrigações do Tesouro (OT) no total de 2024. Esta quarta-feira, a emissão de dívida realizada atingiu os 3000 milhões de euros, um empréstimo pelo qual o Estado pagará uma taxa de juro de 3,625% e que terá de ser amortizado apenas em 2054.