A nova temporada da Gulbenkian Música usufruirá do renovado Centro de Arte Moderna

Com o renovado Centro de Arte Moderna (CAM) já aberto ao público (a inauguração é a 20 de Setembro) e também à fruição musical, a nova temporada da Gulbenkian Música passará novamente por Maria João Pires, desta feita com o barítono Matthias Goerne, e contará ainda com Jordi Savall, Martha Argerich, Gabriela Montero e Yuja Wang ou Mitsuko Uchida. Ao todo, a temporada que arranca em Setembro e se prolonga até Junho de 2025 somará mais de 120 concertos. A este grandes intérpretes juntam-se um Parque Jurássico musicado ao vivo, músicas do mundo e os Sons de uma Revolução do de Mikhail Karikis, inspirados no 25 de Abril de 1974.

