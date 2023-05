Maria João Pires e Jakub Joszéf Orlinski na nova temporada da Gulbenkian

Maria João Pires como protagonista das Shubertiades, em Setembro, a estreia na Gulbenkian Música de Jakub Joszéf Orliń​ski, contratenor que interpretará um repertório do barroco italiano, em Novembro, a celebração dos 60 anos do Coro Gulbenkian, a 25 de Maio, num dia de portas abertas, o ciclo Músicas do Mundo a levar-nos em viagem pelo Líbano, Marrocos, Turquia ou Afeganistão. São alguns dos pontos em destaque na temporada 23/24 da Gulbenkian Música, apresentada na tarde desta quinta-feira, a primeira do finlandês Hannu Lintu enquanto maestro titular da Orquestra Gulbenkian.

Serão mais de 120 concertos entre Setembro e Maio, numa temporada que arrancará, dia 9 de Setembro, fora da instituição. No Vale do Silêncio, nos Olivais, num concerto integrado no festival Lisboa na Rua, estará em foco a obra de John Williams, o compositor responsável pelas bandas sonoras de A Guerra das Estrelas ou de E.T. - O Extraterrestre. A temporada chegará ao Grande Auditório dias 14 e 15 de Setembro, com Lorenzo Viotti, o anterior maestro titular da Orquestra Gulbenkian a assinalar os 100 anos do nascimento de György Ligeti – compositor cuja obra atravessará vários momentos da temporada — e a dirigir a 7.ª Sinfonia de Mahler.

Na primeira porção da programação sobressaem, naturalmente, as Schubertiades que, entre 21 e 23 de Setembro, evocarão as sessões vienenses de Schubert em Viena. Dois séculos depois, em Lisboa, foco central em Maria João Pires nas sessões que contarão também com a presença dos pianistas Júlio Resende e Ignasi Cambra, a cantora Selma Uamusse e o tenor Ben Johnson ou o Quarteto Hermès.

O Ciclo Grandes Intérpretes promoverá a estreia de Jakub Joséf Orliń​ski, acompanhado da orquestra Il Pomo d’Oro. O contratenor polaco, que se tem destacado através do trabalho dedicado ao barroco italiano, rodeado por uma aura próxima da de estrela pop, actua dia 26 de Novembro. Pelo ciclo passarão também Jordi Savall, com o concerto Istambul 1700 (16 de Dezembro), ou o ecletismo fusionista de Songplay, concerto animado em igual medida pelo espírito de Francesco Cavalli e pelo de Chet Baker, protagonizado pela meio-soprano Joyce DiDonato (11 de Março).

Entre celebrações, como a dos 60 anos do Coro Gulbenkian, 25 de Maio, com várias iniciativas de entrada livre, ou a dos 50 anos do 25 de Abril, com Nuno Coelho a dirigir a Orquestra Gulbenkian em Restart, de Nuno Coelho, e na Sinfonia Heróica de Beethoven, haverá lugar para o habitual Ciclo de Piano (marcam presença Grigoy Sokolov, Piotr Anderszewski e Elisabeth Leonskaja, entre outros), para os tradicionais concertos de Natal, Ano Novo e Páscoa, para as Músicas do Mundo (entre elas, o alaúde marroquino de Driss El Maloumi, o canto sufi pelo Ensemble Al-Kindi, a tradição afegã interpretada por Nasim Khushnawaz) ou para a viagem virtual até à Met Opera de Nova Iorque (dos canónicos Puccini, Bizet e Verdi aos recentes Jake Heggie ou Anthony Davis).

Hannu Lintu, na estreia enquanto maestro titular da Orquestra Gulbenkian, assina quatro programas, por onde passará repertório de Chostakovich, Ligeti, Mahler, Sibelius ou a estreia, dia 30 de Novembro, da nova versão de Halim, do compositor israelita Adam Maor, resultado de uma encomenda da Gulbenkian.

No âmbito do Festival de Quarteto de Cordas, organizado em parceria com a Philarmonie de Paris – Cité de la Musique no fim-de-semana de 20 e 21 de Janeiro, passarão pelo Grande Auditório formações como o Quator Van Kuijk, o Belcea Quartet ou o Jerusalem Quartet. Expectativa, também, para assistir, dia 9 de Novembro, ao regresso à Gulbenkian do maestro Risto Joost e da pianista Alexandra Dovgan, para um concerto dedicado a Sibelius, Chopin e Beethoven (mais tarde, em Março, Joost dirigirá a Orquestra e Coro Gulbenkian na monumental Paixão Segundo São João, de Bach), e, ainda, voltemos ao Ciclo de Piano, para assistir ao encontro entre o pianista Evgeny Kissin e a barítono Matthias Goerne, unidos para interpretar as lieder de Schumann e Brahms (22 de Março), e ao duo formado pela pianista Martha Argerich e o pianista Dong-Hyek Lim, que, dia 15 de Abril, irão abordar repertório de Rachmaninov e Schubert.

Continuando a cumprir a vontade de interacção directa com o público e o cumprimento de um papel formador activo, a temporada contempla igualmente os Concertos de Domingo pensados para as famílias e, dias 16 e 17 de Março, chama coralistas amadores até junto do Coro e Orquestra Gulbenkian. Juntos trabalharão o Requiem de Mozart. A 11 de Fevereiro, oportunidade para antecipar o futuro: de manhã até à noite, o palco do Grande Auditório será das Rising Stars.