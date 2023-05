A Orquestra Gulbenkian e a imaginação cinematográfica da música de Shostakovitch

O maestro finlandês Hannu Lintu, que dirigiu a Orquestra Gulbenkian no final da semana passada num exigente programa dedicado a Dmitri Shostakovitch (1906-1975), iniciará as suas funções como titular desta formação a partir da temporada de 2023-2024. Se as colaborações anteriores indiciavam que seria uma boa escolha para suceder a Lorenzo Viotti, a sua recente prestação vem reforçar essa convicção, pelo resultado de alto nível no que diz respeito à coesão do conjunto, mas também pela forma como combinou rigor e veemência na direcção de obras que alternam momentos avassaladores, exigindo grande domínio rítmico e a gestão de texturas complexas, com outros de perturbante beleza, assente na transparência dos planos sonoros.

